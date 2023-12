NOYB Wear | il brand italiano al servizio della comunita? LGBTQ+

Leggi su notizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nasce, startup italiana di biancheria intima comoda, funzionale e inclusiva per persone trans, queer e non binarie. Ci sono oltre 7 milioni di persone trans, queer e gender non conforming che non hanno accesso a un bene primario come la biancheria intima che sia funzionale e comoda. La biancheria disponibile sul mercato non e? adatta a tutt?, crea disagio e contribuisce alle sofferenze causate dalla disforia di genere. Ma d’ora in poi non sara? piu? cosi?. Nasce, startup italiana di biancheria intima comoda, funzionale e inclusiva per persone trans, queer e non binarie. Ricerche di mercato, hanno confermato che quello dell’accesso alla biancheria intima comoda, funzionale e allineata con il genere d’elezione e? effettivamente un problema reale, cui l’utente finale cerca di ovviare mediante ...