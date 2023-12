Nove uccelli selvatici in gabbia | denunciato nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoed esotici senza anello identificativo e rinchiusi in tre gabbie. Sono quelli scoperti a Boscoreale (Napoli) dai carabinieri del gruppo di Napoli, da quelli appartenenti al nucleo Cites e quelli del gruppo parco di Boscoreale. Tutto è nato da una segnalazione relativa alla presunta illecita detenzione died esotici: i militari si sono recati presso un esercizio commerciale per un servizio di controllo legato all’applicazione della normativa di attuazione della convenzione di Washington e più in generale all’attività venatoria. Le forze dell’ordine nell’occasione hanno riscontrato la presenza di cinque esemplari di carduelis carduelis (cardellino), uno di coccothraustes coccothraustes (frosone comune) e tre di carduelis spinus ...