Nonna Natalina torna su TikTok dopo l’attacco hacker | il saluto ai fan tra i quali anche Lady Gaga con le tagliatelle – Il video

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Duemila euro di riscatto, 500 euro in più per ogni giorno non pagato. Così glihanno rubato il profilo aMoroni, in arte, che suè una vera star con oltre 3 milioni di follower, e hanno preteso un pagamento. Nel suo appello a La Nazione, il nipote Luca Mercati raccontava l’accaduto e la denuncia ai carabinieri: «Mi tempestano di messaggi con richieste di pagamento di denaro, pena la cancellazione del profilo, sto segnalando invano da due giorni ail problema ma non ricevo alcun aiuto. È una violazione per la privacy gravissima». E l’88enne di Sansepolcro, nell’Aretino, che da anni intrattiene i suoi fan con le sue classiche ricette «della», era stata molto chiara: «State certi che la vostra...