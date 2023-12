Non solo Fontana di Trevi |  le 5 fontane più belle di Roma

Leggi su funweek

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tra le fontane più belle d’Italia troviamo sicuramente la Fontana di Trevi, a Roma. Nella città eterna, però, sono molte le vasche ornamentali che si possono ammirare in tutto il loro splendore e che ci riportano all’eterna bellezza che la capitale ci offre. Ecco a voi una lista delle 5 fontane più belle di Roma oltre la Fontana di Trevi: Fontana della Barcaccia Foto Shutterstock – Piazza di SpagnaSe siete stati nell’incantevole Piazza di Spagna, avrete sicuramente notato, proprio ai piedi delle scale di Trinità dei Monti, una delle fontane più note di Roma: la Fontana della Barcaccia. Quest’opera fu realizzata da Pietro Bernini tra il 1626 e il 1629, per volontà di Papa Urbano VIII. L’obiettivo del Papa era di portare a termine un’idea risalente al 1570, che prevedeva la creazione di una fontana in ciascuna delle piazze principali di Roma, sfruttando il restauro ...