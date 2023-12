“Non se lo immagina” Grande Fratello | lacrime in puntata per Beatrice | ha organizzato Signorini

(Di lunedì 11 dicembre 2023)che si annuncia a dir poco turbolenta quella di stasera, 11 dicembre, del. Tra i protagonisti di serata ci saràLuzzi. La notizia è filtrata poco fa e sembra che la decisione si stata presa insieme da Alfonsoe autori del programma.dovrà vedersela con Sara Ricci, con quale ha avuto un acceso scontro dopo ladi sabato. Sara si era lamentata con Varrese dicendo: “Lei () ce l’ha con gli uomini e con le donne. Mi ha dato dell’arida, deve stare attenta”. >“Ma c’è uno nudo”. Caterina Balivo, imbarazzo in studio: si gira e… “Scusate, ma com’è possibile?” “Tutto sono meno che arida. Amo le donne, lei giudica in continuazione. Ma scherziamo? Deve dirmi lei quale regole seguire, come ...

Altre News in Rete:

Bucci: "In Italia prevale la performance di breve periodo"

Intanto almeno un responsabile marketing su dueun budget in rialzo per il 2024. Segnali ... Ma i segnalisono così marcati e i dati mi sembrano il barometro di un contesto in cui l'...

Quando un'immagine non basta GognaBlog

"Immagina un mondo", un libro, l'agenda 2030 e il non-fiction ReWriters

Lamborghini: l’elettrico non si adatta al 100% ai nostri clienti

La Lamborghini vede tra i suoi importanti manager anche Francesco Scardaoni che oggi è il direttore regionale per l’Asia Pacifico, ...

Come usare Imagine with Meta in Italia, il generatore gratuito di immagini AI di Facebook

Come accedere a Imagine With Meta dall'Italia Visto che Imagine with Meta AI (Immagina con Meta AI) è riservato solo a chi si collega a Internet dal suolo statunitense, prima di accedere allo ...