“Non è stato eliminato davvero” Grande Fratello | cosa sta succedendo dopo l’uscita dalla casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023)2023, fuori l’ipotesi dei fanl’eliminazione di Mirko Brunetti.di scena dell’ex gieffino ha sicuramente scosso gli equilibri in, ma non solo. Pocol’eliminazione dell’ormai ex concorrente, sono venute alla luce alcune rivelazioni inaspettate da parte di Greta Rossetti. In merito a quanto affermatogieffina, fuorii fan non hanno potuto fare altro che ipotizzare una teoria sull’eliminazione di Mirko. La prima ipotesi dei fanl’eliminazione di Mirko Brunetti. Per chi se lo fosse perso, pocodi scena del concorrente, l’ex fidanzata, Greta Rossetti, avrebbe fatto emergere alcune verità sull’ex concorrente in ...