Noir in Festival 2023 | tutto | attorno a noi | è Noir | dalle piccole apocalissi personali ai grandi casi risolti o irrisolti della Storia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) 15 anteprime italiane tra film in concorso, fuori concorso ed eventi speciali. 24 conversazioni letterarie svoltesi in Rizzoli Galleria, a Casa del Manzoni e in IULM. 21 incontri in diretta streaming e disponibili online, per un totale di oltre 35 ore di contenuti. 60 ospiti italiani e internazionali: una copertura di pubblico, tra ospiti offline

Altre News in Rete:

Out of the Blue, Diane Kruger e il cinema classico di Neil LaBute

... che nel 1997 si era imposto nel cinema indipendente con la vittoria al Sundance, grazie a In company of Men , torna alla regia con Out of the Blue , presentato in anteprima alindi ...

Noir in Festival 2023, i premi della giuria di Jaume Balagueró Ciak Magazine

33° Noir in Festival, La musica del noir e i vinili di Diabolik con Pivio & Aldo De Scalzi ClubDoria46.it

Trans Musicales de Rennes 2023 : Yamê, Canblaster, Chalk… Nos cinq coups de cœur du festival

Le festival de Rennes (Ille-et-Vilaine) s’est achevé ce dimanche après cinq jours riches en découvertes musicales. Notre reporter nous livre ...

VIDEO | Jake La Furia: «Italica Noir, quei racconti criminali e i cult come Scarface…»

Il progetto, il true crime, il cinema e l'esperienza del prestare la voce. Ai microfoni di Hot Corn Jake La Furia racconta cos'è Italica Noir (e non solo) ...