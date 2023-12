NJPW | Ora è ufficiale | a Wrestle Kingdom 18 avremo il primo IWGP Global Heavyweight Champion

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Fra meno di un mese, il 4 Gennaio andrà in scena l’evento più importante in casaovvero18. Fra i piatti forti dell’evento c’è un match, o meglio un triple threat match, che promette spettacolo; infatti Jon Moxley, David Finlay e Will Ospreay si affronteranno per l’United Statesship e l’Unitedship detenuti da Ospreay. Ma da oggi questa dicitura è diventata ufficialmente “sbagliata”.ship Sì perché nella giornata di oggi è stato ufficializzato che le due cinture detenute dall’Aerial Assassin verranno unificate e il match sarà valido per il nuovo...