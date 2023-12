“Nicolò Zaniolo e Soleil Sorge fidanzati” | così dimenticano gli altri famosi ex

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Influencer e calciatori sono tra le star più seguite sui social, perciò è inevitabile che qualunque movimento “sospetto” non passi inosservato agli occhi di fan e curiosi. Ecco allora che si fa sempre più viva l’indiscrezione che vorrebbe innamorati. Lei è un noto volto che abbiamo visto al GF Vip e in ultimo a Ciao Darwin, lui invece giocatore dell’Aston Villa, entrambi con una cosa in comune: degli ex altrettanto, gli indizi sul nuovo amore Un tramonto mozzafiato, location da sogno e momenti di relax all’insegna del romanticismo. A giudicare dagli ultimi scatti condivisi su Instagram, sembrerebbe proprio chee ...