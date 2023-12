Nickelback in concerto a Bologna | data e info biglietti

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il tour mondiale “Get Rollin’ World Tour” il 2 giugno 2024 fa tappa all’Unipol Arena, disponibili le prevendite– Itornano in Italia con un unico imperdibile appuntamento il 2 giugno 2024 all’Unipol Arena dicon il loro Get Rollin’ World Tour. La band capitanata da Chad Kroeger, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi, è pronta a far scatenare il proprio pubblico con i loro più grandi successi e i brani estrapolati dall’ultimo disco Get Rollin’, uscito il 18 novembre 2022. A partire dalle ore 10:00 di giovedì 30 novembre, isaranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale deisarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 1 dicembre su ...