Nick Kyrgios su OnlyFans | il tennista si è iscritto sulla piattaforma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Non sarà certo un trofeo ATP da mettere in bacheca, ma la notizia ha comunque avuto una cassa di risonanza mondiale che potrebbe valere una vittoria di uno Slam.ha ufficializzato la sua iscrizionedi, social network che permette, tramite abbonamento ai canali, di avere accesso a contenuti (foto e video) dedicati solo agli iscritti di un determinato profilo. Ultimamente, in effetti, laè balzata agli onori della cronaca per i guadagni astronomici di diversi utenti che si sono lanciati nel campo hard postando prodotti esplicitamente sessuali. In questo scenario, l’iscrizione di unprofessionista ha fatto certamente discutere tutti gli appassionati di questo nobile sport: perché l’australiano ha compiuto questo ...