NFL | la week 14 rivoluziona tutto! I Cowboys stendono gli Eagles | cadono ancora i Chiefs Successi per Ravens e 49ers

(Di lunedì 11 dicembre 2023) I match della 14a settimana della stagione NFL scrivono una pagina di enorme importanza per la regular season. La corsa ai play-offs è ampiamente iniziata, come quella per centrare le migliori posizioni. Le sorprese non sono certo mancate. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio c0s’è successo nel fine settimana della NFL. Nella AFC, in attesa dei Miami Dolphins che giocheranno questa notte, prosegue la corsa di testa dei Baltimoreche salgono sul 10-3 dopo una sofferta vittoria per 37-31 all’overtime contro i Los Angeles Rams.i Kansas Cityche rimangono sull’8-5 dopo aver perso in casa contro i Buffalo Bills (7-6) dopo mille polemiche. Si fermano anche i Jacksonville Jaguars (8-5) che recuperano il QB Lawrence, ma vengono sconfitti dai Cleveland Browns che si portano a loro volta ...

