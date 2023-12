Newcastle-Milan | Leao ci sarà Ma la sua autonomia è ancora limitata

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Rafaelha superato l'infortunio ed è pronto a tornare in campo perdi Champions League. Ma quanto giocherà?

Altre News in Rete:

Newcastle - Milan in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

Ildeve vincere contro ile sperare che il Psg perda col Borussia Dortmund (già qualificato). Questa è l'unica combinazione a disposizione di Leao e compagni. La partita sarà ...

Milan, Pioli all'esame Newcastle: cosa può cambiare Calciomercato.com

"Ancora out, che guaio!": Milan, brutte notizie in vista del Newcastle Spazio Milan

L’addio è ormai scritto: la scelta di Pioli conferma tutto

Il Milan volerà in Inghilterra per disputare l’ultima gara contro il Newcastle, con i rossoneri che vogliono continuare a coltivare la speranza di accedere agli ottavi di Champions League. Non sarà ...

Condò su Repubblica: “La differenza tra Inter e Juve l’ha fatta Bergamo”

Il collega Condò su Repubblica: I due punti che separano Inter e Juventus al vertice della classifi-ca sono geolocalizzati con precisione: Bergamo. Il risultato ottenuto in ...