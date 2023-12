Newcastle-Milan in tv | canale | orario e streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Alle 21:00 di mercoledì 13 dicembre ilvolerà in Inghilterra per sfidare ilnell’ultima giornata del girone F di. La squadra rossonera di Stefano Pioli cerca una prova d’orgoglio dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta all’ultimo respiro. I rossoneri devono risolvere il problema del gol, visto che hanno segnato solo tre gol nelle ultime sette partite di. Ildeve vincere contro ile sperare che il Psg perda col Borussia Dortmund (già qualificato). Questa è l’unica combinazione a disposizione di Leao e compagni. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. SportFace.