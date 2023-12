Newcastle-Milan | ecco il programma della vigilia dei due club | News

Altre News in Rete:

Pronostici Champions 6ª giornata: ecco tutte le quote

PRONOSTICI CHAMPIONS 6ª GIORNATA Inter - Real Sociedad Napoli - Braga Copenaghen - Galatasaray Manchester United - Bayern Monaco Atletico Madrid - LazioDortmund - Psg Porto - ...

Milan e Newcastle travolti dagli infortuni prima della Champions: 17 giocatori in infermeria

Prima della partita decisiva di Champions Milan e Newcastle devono fare i conti con l’emergenza infortuni: c’è un’intera squadra ...

Ibra is Back: Part III

Ufficiale il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan per la terza volta. Ricoprirà il ruolo di Advisor sia per RedBird che per i rossoneri.