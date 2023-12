Newcastle-Milan Champions League | 13-12-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Rossoneri con le spalle al muro

Newcastle - Milan LIVE

Commenta per primo Dentro o fuori. Un solo risultato a disposizione per ildi Stefano Pioli, che adeve assolutamente vincere per continuare a confidare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e garantirsi - nella peggiore delle ipotesi ...

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Prime Video all’arrivo della squadra a St. James’ Park per la sfida di questa sera contro il Newcastle: “Missione possibile Dobbiamo pensare che sia ...

Newcastle-Milan è valevole per la sesta partita della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita è in programma il 13 dicembre alle ore 21.00 allo stadio St. James Park di Newcastle.