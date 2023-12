Nessuno è capace di dominare come LeBron James

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) C’è stato un tempo, non troppi anni fa in cuidiceva che la sua vera motivazione per continuare a giocare era «il fantasma che sto inseguendo, quello che giocava a Chicago». Da un po’ di tempo a questa parte, però, cercare di raggiungere i sei titoli vinti da Michael Jordan non sembra più essere il motivo per cui a, quasi 39 anni, è ancora in campo. Un po’lui ha trasceso il livello di semplice giocatore di pallacanestro, diventando un’icona a tutto tondo del nostro secolo. Il suo nuovo arcirivale non ha più una forma umana ma rappresenta la personificazione dell’invecchiamento, a cui nella lingua inglese e nel gergo sportivo di solito si fa riferimento parlando di “Father Time”. «Voglio continuare ad avere questa battaglia con Padre Tempo che per molto tempo è stato definito“imbattuto”… Sto ...