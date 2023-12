Nel discorso di insediamento Milei è stato fedele a se stesso Vale a dire | ha raccontato balle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Già lo aveva detto un migliaio o giù di lì di volte, Javier Gerardo. E, prevedibilmente, lo ha ripetuto – con tutte le enfasi e sottolineature del caso – anche ieri, nel giorno della sua incoronazione. Quella che comincia con la sua presidenza, ha infatti solennemente riaffermato, è “un’epoca nuova”. E nel suo esser nuova è anche – come monsieur de La Palisse di certo confermerebbe – la fine di qualcosa. È, più precisamente, la “fine di cent’anni di decadenza”. Meglio ancora: è la “fine della lunga notte del populismo”. Ed è anche – come ogni leader populista che si rispetti ha prima di lui regolarmente sostenuto – una strada senza ritorno. “No hay vuelta atrás”, indietro non si torna. Forse proprio da qui, dalle scelte cerimoniali e dai toni inequivocabilmente populisti con i qualiha annunciato ieri all’Argentina la fine del populismo, ...