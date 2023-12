NCAA | debutto per Bronny James con USC Sugli spalti un emozionato papà LeBron

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ultime 24 ore decisamente particolari per, che sabato ha trionfato nella prima NBA Cup dell storia con i suoi LA Lakers e domenica ha potuto assistere all’esordio con la sua squadra di college del suo primogenito. Il 19enneha infatti fatto il suocon la maglia dei Trojans della University of Southern California (USC) del campionatoa pochi mesi di distanza dall’arresto cardiaco che lo aveva colpito nel mese di luglio. Il ragazzo è stato accolto con un boato dal pubblico al suo ingresso in campo:anche la stella dell’Nba accompagnato dalla figlia Zhuri e dall’altro figlio Bryce, anche lui giocatore di basket all’high school di Sierra Canyon. SportFace.