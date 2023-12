(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il principale oppositore di Vladimir Putin non risulta più nell'elenco dei detenuti della colonia penale Ik-6 di Melekhovo: non si hanno sueda sei

Navalny scomparso nelle carceri in Russia da 6 giorni: 'Dicono sia stato trasferito, ma non si sa dove'

Secondo la portavoce, sonogiorni che il suo staff non ha notizie di, rinchiuso in cella in Russia per aver sfidato il potere di Vladimir Putin . La scomparsa diin carcere '...

Alexei Navalny, preoccupazione per la sorte dell’oppositore russo: “Nessuna sua notizia da sei… Il Fatto Quotidiano

Navalny, sei giorni senza notizie: "Trasferito altrove". Che fine ha fatto il dissidente russo ilGiornale.it

Alexey Navalny scomparso, il dissidente russo non compare più nell'elenco dei detenuti. «Si rifiutano di dirci dove sia»

Cresce la preoccupazione man mano che passano le ore per la sorte di Alexey Navalny, il più in vista oppositore russo ostile al governo di Mosca - e in carcere con una condanna a 19 anni ...

Il giallo di Navalny in Russia, scomparso da 6 giorni. Il carcere: “Non è più qui”

Anche oggi l’oppositore di Putin era atteso in udienza in video collegamento ma non si è presentato: “Trasferito in un’altra struttura” ...