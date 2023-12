Navalny scomparso da 6 giorni | la portavoce | “Nessuno sa dove sia | settimana scorsa aveva avuto un malore in carcere per la fame”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Alexeyè “” da 6. Il più noto oppositore di Vladimir Putin, da sempre ostile al governo di Mosca e detenuto incon una condanna a 19 anni, è “” facendo temere per la sua incolumità. Da 6gli avvocati non riescono a parlarci e da unala spina

