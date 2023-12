Navalny è sparito | Non è in carcere

Leggi su today

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Aleksei. Il suo nome non risulta più nell'elenco dei detenuti della colonia penale Ik-6 di Melekhovo, nella regione di Vladimir, in cui fino alla scorsa settimana scontava la sua condanna. Sarebbe stato trasferito altrove, ma non si sa ancora dove, anche se le autorità...