Navalny è scomparso da sei giorni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’oppositore russo Alexeynon è comparso all’udienza di un processo alla quale avrebbe dovuto partecipare stamattina in videoconferenza dal carcere. Il suo portavoce denuncia che “questo è già il sesto giorno” che lo staff dell’oppositore di Vladimir Putin non ha sue notizie.è detenuto per motivi ritenuti di chiara matrice politica. Alexeynon è comparso all’udienza di un processo. I collaboratori del dissidente temono per la sua salute “Questo è già il sesto giorno da quando non sappiamo dove sia Alexey o cosa gli sta succedendo”, ha scritto Kyra Yarmysh su internet. I funzionari della colonia penale IK-6 di Melekhovo doveè detenuto affermano che ciò sia dovuto a presunti problemi alla rete elettrica che andrebbero avanti dal 7 dicembre. “Prendono in giro”, è però il commento di ...