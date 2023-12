Natale e Capodanno senza glitter | quali alternative per il trucco delle feste

Leggi su newsagent

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Non dovremo dire addio alscintillante “must” dei cenoni natalizi e dei party di. La normativa europea dal 17 ottobre 2023 vieta l’immissione nel mercato di diverse merci contenentiaprendo la lunga strada verso la sostenibilità e la diminuzionemicroplastiche anche nel modo del beauty, ma esistono giàagli amati brillantini in plastica. Il provvedimento si inserisce all’interno di un più grande piano per la riduzionemicroplastiche derivanti da prodotti di largo consumo. Si stima infatti, che ogni anno vengano rilasciate nell’ambiente circa 42mila tonnellate di microplastiche, responsabili di inquinamento ambientale e rischi per la salute umana, nonché per quella di altri organismi viventi. La norma investe ...