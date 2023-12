Natale | dalle lenticchie al pesce alla frutta secca | i cibi alleati contro il cancro

Altre News in Rete:

Cereali, lenticchie, fagioli e pesce: ecco i cibi che prevengono il cancro

Tumori, gli alimenti del cenone che aiutano a prevenire il tumore Il cancro si combatte a tavola, soprattutto alenticchie al pesce, dai finocchi alla frutta secca, sono molteplici gli ingredienti della tradizione natalizia italiana che possono rivelarsi preziosi alleati sia per prevenire il ...

Regali di Natale 2023: 5 idee di design Immobiliare.it

Mercatini di Natale: Ant organizza 100 stand, ecco dove e quando il Resto del Carlino

A Palazzo Lombardia torna il "Natale della Cultura"

Il 'Natale della Cultura' si apre domani ... Lo spettacolo nasce direttamente dal pubblico e coinvolge anche i bambini: partendo da un articolo di giornale, si aprirà la cronaca di un viaggio, quello ...

Casa, le migliori decorazioni di Natale per addobbare ogni ambiente domestico

Ma in questo periodo non sono soltanto i soliti alberi di Natale e i presepi ad andare per la maggiore: dal copri-divano ai cuscini fino ad arrivare allo zerbino, sono tantissimi gli accessori e i ...