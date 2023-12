Napoli | la rimonta comincia dalla Champions

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023)…Un ultima occasione per raddrizzare una stagione balorda (ricordiamo che dopo 15 giornate di campionato la squadra partenopea è sesta in classifica) é datapartita diche si disputerà domani allo stadio ” Maradona ” di Fuorigrotta alle ore 21.00– Sporting Braga. Il club partenopeo si presenta a affrontare questa partita contro i portoghesi con l’imperativo di passare il turno per accedere agli ottavi di finale dellacome da seconda in classifica., dietro al Real… Il primo posto in classifica nel girone è a pannaggio del Real Madrid da tempo. La notizia positiva e che Mario Rui è ritornato in gruppo ad allenarsi e potrebbe essere inserito tra i convocati. L’unico giocatore per questa partita che sicuramente resterà fuori dalle ...