Napoli | picchia la fidanzata e tenta di soffocarla con un cuscino | arrestato

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) –ta dal fidanzato in una stanza d’albergo, è riuscita a chiedere aiuto al padre che ha avvisato i carabinieri che sono riusciti ad arrivare in tempo evitando una tragedia. E' accaduto ieri presso una struttura ricettiva di Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania,. Pochi minuti prima delle 13 arriva una richiesta di aiuto alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri. E’ un padre e chiede aiuto ai carabinieri perché sua figlia lo ha appena contattato. La ragazza, 35 anni, si trova in una stanza d’albergo ed è stata pestata dal proprio fidanzato. Ha atteso che l’uomo si fermasse e, approfittando di un momento di quiete ha scritto al proprio papà. Pochi minuti dopo il militari arrivano a via Licola Mare e bloccano l’uomo, 39 anni. La ragazza è seduta a terra, urla e piange con il volto è pieno di lividi e ...