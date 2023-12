Napoli | picchia la fidanzata e tenta di soffocarla con un cuscino | arrestato

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tragedia evitata a Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania. La ragazza è riuscita a chiamare il padre che ha avvisato i carabinierita dal fidanzato in una stanza d’albergo, è riuscita a chiedere aiuto al padre che ha avvisato i carabinieri che sono riusciti ad arrivare in tempo evitando una tragedia. E' accaduto ieri