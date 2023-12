Napoli | Osimhen assente all’allenamento | è volato in Marocco per il Pallone d’Oro africano Sky

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Gli aggiornamenti di Sky Sport da Castel Volturno. Ilprepara la partita di Champions contro il Braga. Fondamentale staccare il pass per gli ottavi, la squadra di Mazzari può permettersi di perdere 1-0, ma la parola d’ordine è vincere al Maradona. Le parole dell’inviato Massimo Ugolino sul. «Certo, andare agli ottavi sarebbe un’iniezione di fiducia. Tre sconfitte consecutive, condite da un po’ di sfortuna e dove non è mancato il gioco. Mazzarri ha dovuto far fronte a un calendario terribile, ovvio che bisogna concentrarsi solo sulla Champions. Non passare agli ottavi sarebbe una tragedia calcistica. L’allenamento in corso,perché il giocatore èindove ci sarà la premiazione del...