Napoli | Mazzarri | «Osimhen? Da capire se potrà essere titolare»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le parole di Walter, allenatore del, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Braga Walterha parlato a Sky Sport alla vigilia di-Braga. QUALIFICAZIONE – «Non siamo una squadra che non può fare calcoli, dobbiamo fare il nostro gioco e avere un po’ più di equilibrio. Se pensiamo a qualcosa di diverso andiamo incontro a una brutta partita».– «Quella di oggi era una giornata di scarico, ha fatto ciò che doveva. Domani ci parlerò e capirò se è in condizione di partire dall’inizio. Oltretutto tra poco c’è anche la Coppa d’Africa, sappiamo che bisognerà farne a meno per un po’ ma abbiamo due giocatori bravi come Raspadori e Simeone».