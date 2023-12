Napoli | Juan Jesus | 'Vincere dopo 33 anni alza le aspettative Con la Juve segnali giusti | ecco cosa manca'

(Di lunedì 11 dicembre 2023), difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Braga. Queste le sue...

Altre News in Rete:

Mazzarri vede progressi, non si sbilancia su Osimhen e punta agli ottavi - Top News

In sala stampa ancheJesus che prova a spiegare il momento - no del: 'Domani ci giochiamo tanto, nelle ultime tre partite siamo stati sempre in crescita al di là del risultato, stiamo ...

Conferenza stampa Mazzarri e Juan Jesus Napoli-Braga: diretta gratis su CN24 Tv CalcioNapoli24

LIVE TMW - Napoli, Juan Jesus al fianco di Mazzarri in conferenza: tra poco su TMW TUTTO mercato WEB

Napoli-Braga, mistero Osimhen in Champions: cosa succede

In mattinata Victor Osimhen è partito con un jet privato da Napoli, alla volta del Marocco, ed è da poco arrivato a Marrakech. In mattinata Victor… Leggi ...

TRAMEZZANI A RFV, Bicchiere viola pieno. CL più di un sogno

L'ex calciatore, ora allenatore, Paolo Tramezzani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di Fiorentina, a ...