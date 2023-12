Napoli | Juan Jesus | “Siamo in crescita | domani ci giochiamo tanto”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023). difensore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro il Braga. Queste le sue parole:, venite da 3 sconfitte ma in ognuna avete dimostrato cose positive. “ci, il passaggio del turno, abbiamo fatto le ultime 3 sempre inal di là dei risultati, dimostrando che stiamo tornando quelli chestati. 3 mesi fa eravamo campioni d’Italia, oggi invece nessuno può giocare… ma piano piano stiamo ritrovando la fiducia anche a livello mentale. Sono momenti difficili, i ragazzi sono giovani, io sono quello più grande, già con la Juve abbiamo fatto una bella partita. Mancano le vittorie, mancano i gol per dare tranquillità”. Cosa manca ...