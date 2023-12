Napoli | Juan Jesus | «Piano piano stiamo ritrovando la fiducia»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le parole di, difensore del, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League con il Bragaha parlato in conferenza stampa insieme a Mazzarri in vista della sfida delcontro il Braga in Champions League. Di seguito le sue parole. 3 SCONFITTE CON PERO’ ASPETTI POSITIVI – «Domani ci giochiamo tanto, il passaggio del turno, abbiamo fatto le ultime 3 sempre in crescita al di là dei risultati, dimostrando chetornando quelli che siamo stati. 3 mesi fa eravamo campioni d’Italia, oggi invece nessuno può giocare… malaanche a livello mentale. Sono momenti ...