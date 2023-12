Napoli da record | il dato sorprendente spiazza tutti

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In queste ultime ore è stato svelato unche sorprendee che certifica ulteriormente il periodo bellissimo che sta vivendo la città dii napoletani: di seguito, la stima sulle presenze in città in occasione del ponte dell’Immacolata. Quello che ci si lascia alle spalle è un ponte per la festività dell’Immacolata che hagrande soddisfazioni alla città di. Se per quanto riguarda l’aspetto meramente calcistico le gioie sono ormai esigue, con la squadra di Walter Mazzarri che continua a vivere il suo momento complicato, lo stesso non si può dire per la città e per i napoletani, che hanno fatto registrare numeri importanti in questi ultimi giorni. Milioni sono stati gli italiani che, in occasione dei giorni festivi ravvicinati, hanno deciso di spostarsi ...