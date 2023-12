Napoli-Braga | Mazzarri | “Vogliamo gli ottavi Dobbiamo riacquisire solidità ed equilibrio”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Domani è fondamentale passare il turno. Credo che questa squadra abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio e deve continuare così. Deve però ritrovare l’che aveva lo scorso anno. Non concedere ripartenze e gol che lo scorso anno non prendeva”. Parla così Walterin conferenza stampa alla vigilia della sfida train Champions League: “Vorrei vedere una fase difensiva migliore, una squadra più solida e compatta. Generalmente chi vince ha quasi sempre la difesa migliore.quella, è la cosa che dà più sicurezze ai nostri giocatori”. Sull’emergenza a sinistra:“A sinistra purtroppo siamo carenti a causa degli infortuni. Io mi aspetto che Nathan riesca a spingere di più, ma bisogna capire che si paga dazio ...

