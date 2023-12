Napoli-Braga | Mazzarri su Osimhen | “Valuteremo il suo impiego | decisiva la rifinitura”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Walterè intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia diaffrontando anche il tema del viaggio in Marocco di Victor. Nella conferenza stampa di vigilia della sfidadi Champions League tra, il tecnico azzurro Walterha affrontato il caso Victor. L’attaccante nigeriano, possibile vincitore del Pallone d’Oro africano, ha lasciato l’Italia nella mattinata di lunedì alla volta del Marocco per presenziare alla cerimonia di consegna del premio, dopo aver svolto una sessione d’allenamento personalizzata. Il centravanti farà ritorno asolo nella nottata, a poche ore dal match di coppa. Una tempistica che ha fatto discutere, dato l’impegno ...