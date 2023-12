Napoli Braga | Mazzarri non può sbagliare | deve essere la partita della svolta

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 dicembre 2023): domani sarà una sfida cruciale per gli azzurri con il tecnico Walterche ha trasmesso un forte messaggio alla squadra. NOTIZIE CALCIO. In vista dell’incontro di domani sera, il tecnico partenopeo Walterè determinato a rompere con il passato e a dare inizio a un nuovo ciclo positivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico azzurro non cerca più colpevoli per le prestazioni deludenti, ma punta a un cambiamento radicale. Lacontro ilè considerata un momento cruciale per il, un’opportunità diche potrebbe portare a un nuovo inizio.ha sottolineato che raggiungere gli ottavi di Champions League e superare il turno ...