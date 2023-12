(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il nigeriano vola in Marocco per il Pallone d'oro africanocon il 'mistero' nella sfida decisiva diLeague. Gli azzurri domani ricevono ilnell'ultimo match della prima fase: la squadra di Walterpuò conquistare il secondo posto nel girone e la qualificazione agli ottavi di finale anche con una sconfitta

Altre News in Rete:

Napoli - Braga, Mazzarri e il dubbio Osimhen: gioca in Champions

Il nigeriano vola in Marocco per il Pallone d'oro africanocon il 'mistero Osimhen' nella sfida decisiva di Champions League. Gli azzurri domani ricevono ilnell'ultimo match della prima fase: la squadra di Walter Mazzarri può conquistare il ...

Calcio: Mazzarri, 'con il Braga senza fare calcoli, servirà maggiore attenzione in difesa'

Napoli, 11 dic. - (Adnkronos) - "Bisogna disputare una bella partita. Domani servirà maggiore attenzione sulla fase difensiva, la squadra ora è corta e si sono viste diverse cose che mi sono piaciute, ...

Champions League – Napoli, Mazzarri e Juan Jesus in conferenza stampa

In previsione della partita di domani contro il Braga in Champions League, l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri affiancato da Juan Jesus ha parlato in conferenza stampa. Juan, venite da 3 sconfitte ...