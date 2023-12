Napoli-Braga in tv | canale | orario e streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Alle 21:00 di martedì 12 dicembre ilospiterà al ‘Maradona’ ilnel match che chiuderà il girone C di. La squadra di Walter Mazzarri ha bisogno di un punto per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale ma non può permettersi di sottovalutare unche ha dimostrato di saper essere insidioso. Ilha perso solo tre delle ultime 17 partite della fase a gironi die proverà a migliorare un rendimento casalingo che in questa stagione ha mostrato tratti preoccupanti. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena (numero 204), Sky Sport (numero 253) e insu Sky Go, NOW. SportFace.