Napoli-Braga | Horta | «Chi lavora con noi conosce le nostre capacità Saremo coraggiosi»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Al Maradona arriva lo Sporting. Oggi, per la conferenza stampa di Artur Jorge, e domani per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League in cui le due squadre si giocheranno il passaggio agli ottavi di finale. Alle 18:15 l’allenatore portoghese presenterà il match dalla sala stampa dell’impianto diinsieme a un calciatore. Arthur Jorge è accompagnato dal centrocampista AndréLe prime parole del centrocampista: «Siamo molto orgogliosi di aver fatto questo percorso, domani abbiamo bisogno di vincere di due gol, siamo molto positivi. Fin qui siamo stati moltoe proveremo ad esserlo anche domani» Vi sentite una sorpresa? «Non sono tanto sicuro che siamo molto sorpresi, chicon noi sa quello che facciamo e non è rimasto sorpresa. Conosciamo le ...