Napoli-Braga | Artur Jorge | «Non è la prima volta che ci tocca segnare tanti gol»

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’allenatore delha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Champions tra ile il, decisiva in ottica qualificazione agli ottavi di Champions. Per poter sperare di qualificarsi, ildevealmeno due gol. Avete bisogno di 2 gol. Come si trasmette un messaggio simile ai calciatori? «Il messaggio è semplice: dobbiamo essere ambiziosi e giocarcela al massimo. Tutto il club, uniti, solo così possiamo vincere. Bisogna avere fiducia nelle nostre capacità, nelle nostre ambizioni. Siamo concentratissimi. Cominciamo in una situazione di svantaggio, dobbiamominimo due reti, lo sappiamo, ci proveremo» Non è lache vitanto per ribaltare il ...

Altre News in Rete:

Napoli - Braga, André Horta: "Non pensiamo ai soldi, solo a come battere il Napoli"

...Lobotka (L) fights for the ball with Sporting's Portuguese midfielder #21 Ricardo Horta (R) during the UEFA Champions League 1st round day 1 group C football match between SCand...

Napoli, mai dire Banza: i segreti del Braga e le speranze di Mondiale per club

La squadra di Artur Jorge è in grande spolvero: in campionato è in striscia positiva dal 16 settembre. A trascinarla un bomber congolese ...

RILEGGI IL LIVE – Artur Jorge: “Conosciamo il valore del Napoli ma vogliamo scrivere la storia del Braga”

Artur Jorge: "Abbiamo vari giocatori che non sono disponibili perchè infortunati ma di solito riusciamo a trovare i giusti sostituti" Artur Jorge: ...