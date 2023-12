Napoli-Braga | Artur Jorge | «Giocheremo la partita di domani come se fosse una finale»

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Al Maradona arriva lo Sporting. Oggi, per la conferenza stampa di, eper l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League in cui le due squadre si giocheranno il passaggio agli ottavi di. Alle 18:15 l’allenatore portoghese presenterà il match dalla sala stampa dell’impianto diinsieme a un calciatore. Arthurè accompagnato dal centrocampista André Horta Le prime parole del centrocampista: «Siamo molto orgogliosi di aver fatto questo percorso,abbiamo bisogno di vincere di due gol, siamo molto positivi. Fin qui siamo stati molto coraggiosi e proveremo ad esserlo anche» Vi sentite una sorpresa? «Non sono tanto sicuro che siamo molto sorpresi, chi lavora con noi sa quello ...

