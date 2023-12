Mutui Green più convenienti dei tradizionali | qualche numero

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ben più morbida del testo originario la direttiva “Case”, approvata dall’Europarlamento lo scorso mese di marzo ed appena riformulata dal Consiglio UE, per spegnere le polemiche sulle tempistiche stringenti imposte all’efficientamento degli edifici. La proposta originale, infatti, prevedeva il passaggio di tutti gli immobili residenziali in classe E entro il 1° gennaio 2030, e in classe D entro il 2033, al fine di arrivare a zero emissioni entro il 2050. Ma l’ultima riunione del Consiglio UE ha allentato un po’ le maglie, prevedendo nuovi obiettivi intermedi di risparmio energetico al 2030 e al 2035 – fermo restando l’obiettivo della neutralità carbonica al 2050 – e lo slittamento dello stop alle caldaie a gas al 2040 anziché al 2035. La direttiva sarebbe stata disastrosa per l‘Italia, dove si stima che gli edifici prioritari siano 5 milioni sui 10 milioni di ...