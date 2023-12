Muore a 28 anni schiacciato dal carico di una gru | dramma a Milano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un operaio di 28di origini egiziane è morto dopo essere rimastoda una cassaforma metallica che conteneva undi materiale al decimo piano di un cantiere edile. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Paravicini all’altezza di di via Sammartini, a.Leggi anche: Shock nel Piacentino:da una pedana. A trovarlo i parenti L’operaio stava lavorando con altri colleghi quando, durante la movimentazione di una autogru, la cassaforma – un involucro prefabbricato utilizzato per contenere le colate di cemento armato – si sarebbe sganciata e lo ha colpito. Sul posto i vigili del fuoco di via Benedetto Marcello che stanno fornendo ausilio al personale del 118 e dell’Ats. Gli operatori del 118, giunti con un’ambulanza e un’automedica, hanno ...

