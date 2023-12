Mps | Viola e Profumo assolti in appello a Milano | Chiusa una vicenda penosa Il titolo scatta in Borsa

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Con l’assoluzione di oggi la Corte d’diha calato il sipario sul processo di secondo grado in cui Alessandroe Fabrizio, ex vertici di Mps, e Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale, sono finiti imputati, assieme alla banca senese, per una presunta, e ora ritenuta insussistente dai giudici, erronea contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria....

