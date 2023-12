Mps | ribaltata sentenza in appello | Viola e Profumo assolti a Milano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Alessandroe Fabrizio, ex vertici di Mps, e Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale, sono statiin, assieme alla banca, nel processo per falso in bilancio e aggiotaggio sul filone delle indagini che riguarda la contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il Tribunale aveva condannato i primi due a 6 anni, il terzo a 3 anni e mezzo di reclusione e Monte Paschi a 800 mila euro di sanzione pecuniaria. La decisione arriva dopo la conferma della Cassazione delle assoluzioni di tutti gli imputati nel procedimento 'madre' sul caso dell'istituto di credito.

