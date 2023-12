Mps | l’assoluzione di Profumo e Viola faccia notizia come la condanna

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) I tempi della giustizia dovrebbero indurre anche la stampa a occuparsi delle vicende giudiziarie con maggiore cautela Alessandroe Fabrizioassolti, per non aver commesso il fatto. La giustizia fa il suo corso, lento, anche quando si occupa di Mps. E se è sempre vero che le sentenze non si commentano ma si