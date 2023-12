Mps | l’assoluzione di Profumo e Viola faccia notizia come la condanna

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Alessandroe Fabrizioassolti, per non aver commesso il fatto. La giustizia fa il suo corso, lento, anche quando si occupa di Mps. E se è sempre vero che le sentenze non si commentano ma si rispettano, c’è ancora una volta un dato che emerge: il capovolgimento nei diversi gradi di giudizio, che è una garanzia per gli imputati, dovrebbe indurre anche la stampa a occuparsi delle vicende giudiziarie con maggiore cautela. Sempre e a maggior ragione quando sono intrecciate con complesse operazioni finanziarie. Questo non perché le presunte responsabilità vadano taciute ma, al contrario, perché sia possibile essere credibili quando si deve denunciare il malaffare o la mala gestione, con o senza implicazioni penali. E’ soprattutto una questione di corrette proporzioni. Ladi una assoluzione deve ...