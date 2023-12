Mps | la storia della banca | dalla crisi all’assoluzione di Profumo e Viola

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Alessandro, Fabrizio, ex dirigenti diMonte dei Paschi di Siena – Mps, e Paolo Salvadori, all’epoca presidente del collegio sindacale, insieme alla, sono stati assolti in appello nel contesto del processo riguardante falso in bilancio e aggiotaggio nel filone d’indagine relativo alla registrazione contabile dei derivati Santorini e Alexandria. Il Tribunale aveva inflitto condanne di 6 anni per i primi due imputati, 3 anni e mezzo per il terzo, e una sanzione pecuniaria di 800 mila euro a Monte Paschi. La decisione di assoluzione è giunta dopo la conferma da parteCassazione delle assoluzioni di tutti gli imputati nel procedimento principale legato al caso dell’istituto di credito. Un’assoluzione che arriva dopo quella dell’ex presidente Giuseppe Mussari e dell’ex ...