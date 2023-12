Mps | la Corte d’Appello di Milano ribalta la sentenza | assolti Profumo e Viola E il titolo vola

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Inchiesta Monte dei Paschi di Siena, macchina indietro. I giudici della secondadihanno assolto “perché il fatto non sussiste”, in uno dei filoni milanesi del processo Mps, Alessandro, ex presidente della banca senese, l’ex amministratore delegato Fabrizioe Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale dell’istituto. Il collegiocosì ladi condanna in primo grado dello scorso il 15 ottobre 2020. Che prescriveva 6 anni di carcere per, accusati di aggiotaggio e false comunicazioni rispetto alla semestrale 2015. E 3 anni e 6 mesi, invece, per Salvadori. Mps, la Cortadiassolvee ...